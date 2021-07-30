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Масвидаль сообщил, когда планирует вернуться

Хорхе хочет провести третий бой с Уманом и реванш с Томпсоном

MMA
17:51
Масвидаль сообщил, когда планирует вернуться
Хорхе Масвидаль / Фото: mmafighting.com

Топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-15) в социальных сетях сообщил, что планирует вернуться в декабре.

«Вернусь в декабре или раньше. Мне нужен бой, который поможет мне снова выйти на титульник. Неважно, кто именно будет соперником.

Бой мечты? Еще один реванш с Усманом.

Интересен реванш с Томпсоном. Я должен успеть закрыть это поражение до того, как завершу карьеру».

Напомним, ранее в реванше Усман жестко нокаутировал Масвидаля.

Карен Агабекян
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