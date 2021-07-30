Масвидаль готов встретиться с победителем боя Бернс – Томпсон
Масвидаль сообщил, когда планирует вернуться
Хорхе хочет провести третий бой с Уманом и реванш с Томпсоном
17:51
Хорхе Масвидаль / Фото: mmafighting.com
Топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль
(35-15) в социальных сетях сообщил, что планирует вернуться в декабре.
«Вернусь в декабре или раньше. Мне нужен бой, который поможет мне снова выйти на титульник. Неважно, кто именно будет соперником.
Бой мечты? Еще один реванш с Усманом.
Интересен реванш с Томпсоном. Я должен успеть закрыть это поражение до того, как завершу карьеру».
Напомним, ранее в реванше Усман жестко нокаутировал Масвидаля.
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