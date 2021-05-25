Маурисио Руа собирается провести еще два поединка

Маурисио Руа / Фото: UFC

39-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Маурисио Руа (27-12-1) собирается продолжить карьеру. Об этом он рассказал в комментарии изданию Combate.



Моя цель – вернуться в августе или сентябре. О сопернике не думаю, поскольку об этом позаботится мой менеджер вместе с UFC. Я никогда не вмешивался в это.

Хочу провести еще один-два поединка, но пока не уверен. Хочу спокойно и неспешно принять это решение самостоятельно. Следующий матч проведу так, будто он мой последний, но может, после него подерусь снова. Намерен драться без какого-либо давления. Но план – максимум два боя.

Я не считаю себя старым. Хорошо тренируюсь, хорошо спаррингую со всеми. Есть бойцы старше 40 лет, и они успешно выступают – например, Майя, Вердум. Самым большим препятствием в моей карьере были травмы, сейчас я берегу здоровье после поединков и поэтому думаю выступить еще раза два».