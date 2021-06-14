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Майя намерен провести прощальный бой с Диасом

Дэмиан хочет получить еще один поединок в промоушене

MMA
11:35
Майя намерен провести прощальный бой с Диасом
Дэмиан Майя / Фото: Инстаграм

Бразильский полусредневес UFC Дэмиан Майя (28-11) в Instagram предложил Нэйту Диасу (20-13) провести с ним поединок.

«Я усердно дрался прошлой ночью, но не смог показать свое лучшее выступление. Я был разочарован, но старался победить до самого конца. Теперь этот бой в прошлом. Я уже смотрю вперед и знаю, что время летит быстро. В ММА мне осталось совсем недолго.

Нэйт Диас, я видел твои слова на пресс-конференции. Я тоже считаю тебя великим. Ты отличный боец, представляющий джиу-джитсу. Ты настоящий, я уважаю это в тебе. Несмотря на прошлую ночь, у меня все еще есть желание провести один бой. Не секрет, что я считаю UFC своим домом и хочу завершить свою карьеру здесь.

Я не знаю, дадут ли они мне еще один бой, но если это случится, то будет честью провести свой последний бой в ММА с тем, кто всегда выходит драться, представляет джиу-джитсу и кого я уважаю.

Я имел долгую карьеру, подрался практически со всеми, с гордостью представляя джиу-джитсу настолько хорошо, как мог. Если у меня остался один бой, я не хочу тратить его на того, кого не уважаю. Если ты хочешь драться, если UFC желает устроить этот бой, то это случится. Это будет мой последний танец».

Напомним, ранее Дэйна Уайт заявил, что контракт с Майей продлевать не будут.

Карен Агабекян
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Дэмиан Майя

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