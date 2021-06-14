Майя намерен провести прощальный бой с Диасом

Дэмиан Майя / Фото: Инстаграм

Бразильский полусредневес UFC Дэмиан Майя (28-11) в Instagram предложил Нэйту Диасу (20-13) провести с ним поединок.



Нэйт Диас, я видел твои слова на пресс-конференции. Я тоже считаю тебя великим. Ты отличный боец, представляющий джиу-джитсу. Ты настоящий, я уважаю это в тебе. Несмотря на прошлую ночь, у меня все еще есть желание провести один бой. Не секрет, что я считаю UFC своим домом и хочу завершить свою карьеру здесь.

Я не знаю, дадут ли они мне еще один бой, но если это случится, то будет честью провести свой последний бой в ММА с тем, кто всегда выходит драться, представляет джиу-джитсу и кого я уважаю.

Я имел долгую карьеру, подрался практически со всеми, с гордостью представляя джиу-джитсу настолько хорошо, как мог. Если у меня остался один бой, я не хочу тратить его на того, кого не уважаю. Если ты хочешь драться, если UFC желает устроить этот бой, то это случится. Это будет мой последний танец».