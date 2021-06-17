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Мендес – о бое Конор – Порье: «Победит Дастин, – по той причине, что мне не нравится Макгрегор»
Американский наставник уверен, что сценарий третьего поединка будет другим
19:55
Хавьер Мендес / Фото - mmafightingИзвестный американский специалист Хавьер Мендес в интервью YouTube-каналу Real Quick With Mike Swick Podcast спрогнозировал результат третьего поединка между экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором (22-5) и американцем Дастином Порье (27-6).
«Победу Дастина в предыдущем поединке определили два решающих фактора. Первое, это удары по голени, и второе – пропустив в первом раунде чистые удары от Конора, Дастин понял, что может их держать. Тем не менее, я не думаю, что мы увидим повторение этого поединка. Если Дастин опять отобьет Конору ногу, значит, кто-то плохо сделал свою работу, а такого не должно случиться. Если Конор все сделает правильно, он может победить. Но, если мне нужно дать прогноз, я все равно скажу, что победит Дастин, – по той простой причине, что мне не нравится Конор и я не хочу, чтобы он победил».
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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