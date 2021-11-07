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Менеджер Хабиба отвесил пощечину Диллону Дэнису
У Али Абдель-Азиза давние проблемы с другом Макгрегора
16:45
Али Абдель-Азиз - Диллон Дэнис
На арене в Нью-Йорке, где проходило шоу UFC 268, произошла потасовка между скандальным бойцом Bellator Диллоном Дэнисом (2-0) и менеджером множества топовых бойцов Али Абдель-Азизом. Об этом сообщил в Twitter журналист Джон Морган.
«Али Абдель-Азиз дал пощечину Диллону Дэнису за кулисами UFC 268. Об этом сообщили несколько очевидцев.
Затем Дэниса вывела из здания охрана. Связался с Абдель-Азизом, но он не стал комментировать».
Напомним, ранее Дэниса в пьяном состоянии скрутила и арестовала полиция.
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