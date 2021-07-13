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Менеджер Хабиба: «Президент UFC должен оштрафовать Макгрегора на миллион долларов»

Абдель-Азиз заявил, что эпатажный ирландец ведет себя неподобающе
MMA
20:09
Менеджер Хабиба: «Президент UFC должен оштрафовать Макгрегора на миллион долларов»
Конор Макгрегор / Фото: sportskeeda.com

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал поражение Конора Макгрегора (22-6) на UFC 264 от Дастина Порье (28-6).

Слова Абдель-Азиза приводит mmajunkie.usatoday.com:

Конор сам себе менеджер и тренер. Он исполняет все роли. Когда с тобой кучка подхалимов, ты не развиваешься.

Добро всегда побеждает зло, а он является олицетворением зла. Он говорит все, что хочет. Конечно, мне он не нравится. Как можно угрожать убийством жене Порье?

На месте Даны Уайта я бы оштрафовал его на 1 млн долларов за слова. Дана должен инструктировать бойцов. Можно ли представить, чтобы кто-то угрожал его жене?

Конор полностью неправ, нельзя угрожать жизни. Он в первую очередь вредит своей семье. Кто захочет быть сыном такого человека?

Напомним, что Хабиб не верит в возвращение Макгрегора на вершину промоушена.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Конор Макгрегор Али Абдель-Азиз

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