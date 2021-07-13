Менеджер Хабиба: «Президент UFC должен оштрафовать Макгрегора на миллион долларов»

Конор Макгрегор / Фото: sportskeeda.com

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал поражение Конора Макгрегора (22-6) на UFC 264 от Дастина Порье (28-6).



Слова Абдель-Азиза приводит mmajunkie.usatoday.com:

Добро всегда побеждает зло, а он является олицетворением зла. Он говорит все, что хочет. Конечно, мне он не нравится. Как можно угрожать убийством жене Порье?

На месте Даны Уайта я бы оштрафовал его на 1 млн долларов за слова. Дана должен инструктировать бойцов. Можно ли представить, чтобы кто-то угрожал его жене?

Конор полностью неправ, нельзя угрожать жизни. Он в первую очередь вредит своей семье. Кто захочет быть сыном такого человека?