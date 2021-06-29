Менеджер Нганну ответил Уайту
Маркель Мартин, менеджер чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3), в Instagram ответил президенту организации Дане Уайту, который обвинил его в срыве матча-реванша между подопечным и американцем Дерриком Льюисом (25-7).
«Полный шок от вашего решения, особенно после того, как мы заявили о готовности провести бой в сентябре. Полный шок от того, что вы ребята начали угрожать мне. Полный шок после того, как вы узнали причину, из-за которой Фрэнсис попросил перенести этот бой. Если честно я даже не злюсь, а просто впечатлен тем, как привлек ваше внимание.
Вы говорите, некомпетентное руководство? Я думаю, что мы очень хорошо поработали. Считаю, что вам просто не нравится тот факт, что Фрэнсисом занимается агентство, которым вы не можете руководить и контролировать. Вот почему ваши люди постоянно пытаются поставить нас в неловкое положение.
Что я сейчас могу сказать, давайте просто раскроем все детали нашего сотрудничества людям. Электронные письма, телефонные звонки, текстовые сообщения. Другими словами все, что имеет отношения к делу. Я готов и не боюсь попасть в черный список UFC. Как вам такой поворот событий? С уважением, ваш старый сотрудник Маркель Мартин».
Напомним, сегодня стало известно, что Деррик Льюис проведет бой 7-го августа на арене Toyota Center в Хьюстоне, штат Техас, США в главном событии турнира UFC 265 против Сирила Гана. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.