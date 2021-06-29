Менеджер Нганну ответил Уайту

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Маркель Мартин, менеджер чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3), в Instagram ответил президенту организации Дане Уайту, который обвинил его в срыве матча-реванша между подопечным и американцем Дерриком Льюисом (25-7).

Вы говорите, некомпетентное руководство? Я думаю, что мы очень хорошо поработали. Считаю, что вам просто не нравится тот факт, что Фрэнсисом занимается агентство, которым вы не можете руководить и контролировать. Вот почему ваши люди постоянно пытаются поставить нас в неловкое положение.

Что я сейчас могу сказать, давайте просто раскроем все детали нашего сотрудничества людям. Электронные письма, телефонные звонки, текстовые сообщения. Другими словами все, что имеет отношения к делу. Я готов и не боюсь попасть в черный список UFC. Как вам такой поворот событий? С уважением, ваш старый сотрудник Маркель Мартин».