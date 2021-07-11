Мейвезер поставил на Порье и «срубил» 35 тысяч долларов

Флойд уже поблагодарил Дастина

Флойд Мейвезер / Фото: Getty Images (PageSix Composite)

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флой Мейвезер у себя в Twitter признался, что сделал ставку на Дастина Порье (28-6) в бою против Конора Макгрегора (22-6):

«Дастин, спасибо, что мне заплатили».

Мейвезер поставил 50000 долларов, а его выигрыш составил 85714 долларов.



Напомним, Порье доминировал в бою, однако причиной его остановки стала жуткая травма Макгрегора. «Бриллиант» считает, что это карма. «Ноториус» же хочет четвертого поединка с Дастином.