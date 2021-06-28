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Минаков: «Гане оказался повыше в ударной технике чем Волков»

Виталий рассказал, что Александр сильно уступил Сирилу в скорости

MMA
10:48
Минаков: «Гане оказался повыше в ударной технике чем Волков»
Виталий Минаков / Фото: sport-express.ru

Российский тяжеловес Виталий Минаков (22-1) высказался о поражении Александра Волкова (33-9) от Сирила Гане (9-0).

«Вряд ли это ментальные проблемы. Саша неплохо вел поединок. Но оппонент был на высоте. И в функциональной подготовке, и ногами двигался хорошо, выглядел свежо.

Не хватало Саше скорости. Ган неудобен для Волкова. Саше комфортно, когда бой под его темп. А здесь француз начал остро атаковать джебами.

План был правильный, бой проходил в стойке, всё было комфортно. Класс оппонента оказался повыше в ударной технике.

К Волкову вопросов нет, бой был интересный, просто в этом бою Ган был лучше. Чем ты ближе к титульнику, тем у тебя круче оппоненты в классе борьбы, классе ударки. Саше надо добавлять.

Для таких важных поединков ему надо придумать что-то новое, что-то неожиданное. Нужна новая заготовка: перевод, болевой, добивание. Что угодно, но неожиданное».

Напомним, ранее Волков заявил, что не согласен с решением судей в бою с Гане.

Источник: championat.com Карен Агабекян
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Теги

Сирил Гане Александр Волков Виталий Минаков

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