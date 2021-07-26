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Миочич хочет покинуть UFC

Стипе интересно отреагировал на объявление другого промоушена в Instagram
MMA
14:00
Миочич хочет покинуть UFC
Стипе Миочич / Фото: UFC

Двукратный экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4), в Instagram намекнул на желание покинуть промоушен.

На странице ONE Championship в Instagram появился пост:

Кого Чатри Ситиодтонг (глава промоушена, - ред.) должен подписать в ONE Championship? Выдвигайте свою кандидатуру или бойца, которого вы знаете.

Под постом Миочич поставил 4 задумчивых смайлика.

Напомним, ранее Миочич заявил, что может побить Фрэнсиса Нганну в третьем поединке.

Карен Агабекян
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