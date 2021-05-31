Миочич: «Нганну взял то, что принадлежало мне и это сводит меня с ума»
Миочич: «Я могу победить Нганну в третьем поединке»
Стипе рассказал из-за чего проиграл
21:44
Стипе Миочич / Фото: USATODAY.COM
Бывший чемпион UFC Стипе Миочич (20-4) заявил порталу mmafighting.com, что может победить Фрэнсиса Нганну (16-3) в третьем поединке.
«100%. Я могу победить Нганну в третьем поединке. Тогда был его день и этого не отнять. Я не скажу, что ему повезло – просто он поймал меня ударом, который я не увидел, вот и все.
И дело не в силе. В начале схватки Нганну нанес несколько хороших ударов и я их съел, потом он хорошо отработал в борьбе, а я провел не лучший тейкдаун, и он сделал все как нужно – отжал мою голову, выбрался и начал махать руками.
Но я по-прежнему чувствовал себя хорошо. Он попал справа, я немного неловко пошел вперед, он контратаковал хуком и все».
Напомним, ранее Миочич заявил, что хочет провести реванш в Нганну в начале 2022 года.
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