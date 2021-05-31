Миочич: «Я могу победить Нганну в третьем поединке»

Стипе Миочич / Фото: USATODAY.COM

Бывший чемпион UFC Стипе Миочич (20-4) заявил порталу mmafighting.com, что может победить Фрэнсиса Нганну (16-3) в третьем поединке.



И дело не в силе. В начале схватки Нганну нанес несколько хороших ударов и я их съел, потом он хорошо отработал в борьбе, а я провел не лучший тейкдаун, и он сделал все как нужно – отжал мою голову, выбрался и начал махать руками.

Но я по-прежнему чувствовал себя хорошо. Он попал справа, я немного неловко пошел вперед, он контратаковал хуком и все».