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Миочич рассчитывает на реванш с Нганну в начале 2022 года

Фрэнсису сперва необходимо разобраться с Льюисом
MMA
08:05
Миочич рассчитывает на реванш с Нганну в начале 2022 года
Стипе Миочич / фото - UFC

Экс-чемпион тяжелого веса UFC Стипе Миочич (20-4) отреагировал на новость о бое против победителя поединка между Дерриком Лььюисом (25-7-1) и Фрэнсисом Нганну (16-3). Американец рассчитывает взять реванш у «Хищника» уже в начале 2022 года. Слова СТипе приводит Submission Radio.

«Отличные новости. Это то, чего я ждал, но никогда не знаешь, как все сложится. Но я действительно рад этому. Когда я получу контракт, это станет реальным.

В целом, мне без разницы, кто это будет, Нганну или Льюис, но я в любом случае хотел бы взять реванш у Фрэнсиса и расквитаться с ним. Поэтому, если бы у меня был выбор, я бы предпочел снова драться с Нганну. Просто потому, что он побил меня в прошлый раз и забрал титул. Посмотрим, когда я получу этот реванш. Надеюсь, в начале следующего года.

Я хочу получить этот реванш и вернуть свой титул. Он забрал то, что принадлежало мне, и это сводит меня с ума. Ненавижу проигрывать. Я очень конкурентоспособен и люблю побеждать».  

Напомним, бойцы уже дважды встречались в клетке. Первый бой выиграл решением Миочич, в последнем Нганну удалось нокаутом отобрать титул у чемпиона.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт высказался о дебюте в тяжелом дивизионе Джона Джонса (26-1).


Антон Кривенко
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Стипе Миочич Фрэнсис Нганну Деррик Льюис

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