Миочич рассчитывает на реванш с Нганну в начале 2022 года

Стипе Миочич / фото - UFC

Экс-чемпион тяжелого веса UFC Стипе Миочич (20-4) отреагировал на новость о бое против победителя поединка между Дерриком Лььюисом (25-7-1) и Фрэнсисом Нганну (16-3). Американец рассчитывает взять реванш у «Хищника» уже в начале 2022 года. Слова СТипе приводит Submission Radio.

В целом, мне без разницы, кто это будет, Нганну или Льюис, но я в любом случае хотел бы взять реванш у Фрэнсиса и расквитаться с ним. Поэтому, если бы у меня был выбор, я бы предпочел снова драться с Нганну. Просто потому, что он побил меня в прошлый раз и забрал титул. Посмотрим, когда я получу этот реванш. Надеюсь, в начале следующего года.

Я хочу получить этот реванш и вернуть свой титул. Он забрал то, что принадлежало мне, и это сводит меня с ума. Ненавижу проигрывать. Я очень конкурентоспособен и люблю побеждать».