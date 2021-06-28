Молдавский: «У Льюиса кроме одного удара ничего нет»

Валентин уверен, что у Гане больше шансов с Нганну чем у Деррика





Деррик Льюис / Фото: mmafighting.com

Временный чемпион Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский (11-1) в интервью YouTube-каналу Ушатайка заявил, что француз Сирил Гане (9-0) более опасен для чемпиона в тяжелом весе UFC Фрэнсиса Нганну (16-3), чем Деррик Льюис (25-7).



«Думаю, что Гане – это тот, кто может подвинуть Нганну. Я думаю, что 55-45 в пользу Гане. Шансы Льюиса с Нганну? Я вообще не пойму, как этот человек оказался в топе. Я его бои смотрю, и он реально какой-то фартовый и волевой дядька. У него кроме одного удара ничего нет – не борется, не особо дышит. Но при этом бьют и бьют его, он раз попал – человек потух. Теперь в топ-3 UFC сидит. Нормально».

Напомним, реванш Льюиса и Нганну состоится осенью, а не как планировалось, в августе.