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Молдавский уверенно победил Джонсона и стал временным чемпионом Bellator

Все результаты турнира в Анкасвилле
MMA
11:56
Молдавский уверенно победил Джонсона и стал временным чемпионом Bellator
Валентин Молдавский / Фото - mmajunkie.usatoday.com
На Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут) завершился турнир Bellator 261, который возглавил поединок за временный титул промоушена в тяжелом дивизионе между россиянином Валентином Молдавским (11-1) и американцем Тимоти Джонсоном (15-7).

Представляем вашему вниманию результаты турнира Bellator 261:

Валентин Молдавский победил Тимоти Джонсона единогласным решением судей

Лиз Кармуш победили Кана Ватанабе нокаутом в первом раунде

Сидни Аутлоу победил Майлса Джури сабмишеном (удушение сзади) в третьем раунде

Даниэль Вайхель победил Кеони Диггса раздельным решением судей

Кристиан Эдварс победил Симона Бийонга единогласным решением судей

Джон де Хесус победил Джона Макапу раздельным решением судей

Тейлор Джонсон победил Лэнса Райта сабмишеном (удушение сзади) в первом раунде

Джейлон Бэйтс победил Коди Мэттьюса сабмишеном (рычаг локтя) во втором раунде

Кори Самуэльс победил Исайю Хокита нокаутом в первом раунде

Сорен Бак победил Бобби Ли единогласным решением судей

Накануне состоялся турнир смешанных единоборств PFL 6. Его результаты.
Владимир Кириченко
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Валентин Молдавский

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