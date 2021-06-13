Морено избил, а затем придушил Фигейреду и стал первым мексиканским чемпионом UFC

Дэйвисону не дали ни единого шанса победить

Морено ликует / Фото: usatoday.com

В Глендейле (США) во втором главном поединке турнира UFC 263 чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду (20-2-1) проиграл титул в реванше Брэндону Морено (19-5-2).



Морено с первых секунд поединка начал активно работать в стойке и не давал сопернику проводить опасные атаки. Фигейреду попытался перевести схватку в партер, но и там лучше выглядел претендент.

В третьем раунде Морено удалось перевести схватку в партер, где он успешно провел удушающий прием.

Отметим, что Морено стал первым в истории промоушена чемпионом с мексиканским паспортом.

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.