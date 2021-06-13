Нганну не намерен драться с Льюисом. Чемпион UFC жаждет боя с главной звездой лиги
Морено избил, а затем придушил Фигейреду и стал первым мексиканским чемпионом UFC
Дэйвисону не дали ни единого шанса победить
08:25
Морено ликует / Фото: usatoday.com
В Глендейле (США) во втором главном поединке турнира UFC 263 чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду
(20-2-1) проиграл титул в реванше Брэндону Морено
(19-5-2).
Морено с первых секунд поединка начал активно работать в стойке и не давал сопернику проводить опасные атаки. Фигейреду попытался перевести схватку в партер, но и там лучше выглядел претендент.
В третьем раунде Морено удалось перевести схватку в партер, где он успешно провел удушающий прием.
Отметим, что Морено стал первым в истории промоушена чемпионом с мексиканским паспортом.
Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.
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