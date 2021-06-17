Фигейреду готов сменить дивизион, если не будет реванша с Морено
Морено намерен разделить октагон с легендарным Сехудо
Чемпион UFC готов драться с любым соперником
15:52
Брэндон Морено / Фото - UFCНовоиспеченный чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Брэндон Морено (19-5-2) готов провести защиту титула против экс-спарринг-партнера и бывшего чемпиона промоушена в двух весах Генри Сехудо.
Цитирует Морено MMA Junkie.
«Он один из вариантов. Никогда не знаешь, что будет дальше. Но бой с Генри определенно одна из возможностей. Безусловно, он завершил карьеру. Он почти отец, недавно женился на своей девушке. У него хорошая жизнь. Он говорит о поединке против Волкановски или Петра Яна. Он даже хотел драться с Фигейреду. Но ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я – чемпион, и мне нужно биться с теми, кого мне даст UFC».
Напомним, в минувшие выходные на турнире UFC 263 Морено удушающим приемом сумел финишировать Дейвисона Фигейреду (20-2-1) в третьем раунде, став первым в истории мексиканским чемпионом.
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