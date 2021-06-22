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Мухаммад вызвал на бой Ковингтона

Белал заявил, что у него большая неприязнь к Колби

MMA
13:09
Мухаммад вызвал на бой Ковингтона
Белал Мухаммад / Фото: USA Today

Полусредневес UFC Белал Мухаммад (19-3) заявил в комментарии bjpenn.com, что хочет подраться с Колби Ковингтоном (16-2) в следующем поединке.

«С Колби я хочу подраться сильнее, чем с кем-либо другим. К нему я испытываю намного больше негатива чем к Эдвардсу. Конечно, мне хочется провести реванш с Леоном, поскольку наш первый бой не выявил победителя, но схватка с Колби мне намного интереснее.

Я не понимаю, почему ему дают титульный бой. Да, это был неплохой бой, но ему сломали челюсть и с тех пор он просто отсиживался.

Я бросаю ему вызовы с момента моего боя с Тимом Минсом в Австралии. Я уже давно хочу встретиться с Колби Ковингтоном. В прошлом поединке я показал, что умею защищаться от тейкдаунов, а это говорит о том, что у нас получится крутой бой. Интересно посмотреть, что будет делать Колби, когда поймет, что он не может повалить меня».

Напомним, в своем последнем поединке Мухаммад выиграл у ветерана Дэмиана Майи.

Карен Агабекян
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Теги

Колби Ковингтон Белал Мухаммад

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