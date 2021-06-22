Мухаммад вызвал на бой Ковингтона

Белал Мухаммад / Фото: USA Today

Полусредневес UFC Белал Мухаммад (19-3) заявил в комментарии bjpenn.com, что хочет подраться с Колби Ковингтоном (16-2) в следующем поединке.



Я не понимаю, почему ему дают титульный бой. Да, это был неплохой бой, но ему сломали челюсть и с тех пор он просто отсиживался.

Я бросаю ему вызовы с момента моего боя с Тимом Минсом в Австралии. Я уже давно хочу встретиться с Колби Ковингтоном. В прошлом поединке я показал, что умею защищаться от тейкдаунов, а это говорит о том, что у нас получится крутой бой. Интересно посмотреть, что будет делать Колби, когда поймет, что он не может повалить меня».