Ковингтон сообщил, что Усман игнорирует бой с ним
Мухаммад вызвал на бой Ковингтона
Белал заявил, что у него большая неприязнь к Колби
13:09
Белал Мухаммад / Фото: USA Today
Полусредневес UFC Белал Мухаммад (19-3) заявил в комментарии bjpenn.com, что хочет подраться с Колби Ковингтоном (16-2) в следующем поединке.
«С Колби я хочу подраться сильнее, чем с кем-либо другим. К нему я испытываю намного больше негатива чем к Эдвардсу. Конечно, мне хочется провести реванш с Леоном, поскольку наш первый бой не выявил победителя, но схватка с Колби мне намного интереснее.
Я не понимаю, почему ему дают титульный бой. Да, это был неплохой бой, но ему сломали челюсть и с тех пор он просто отсиживался.
Я бросаю ему вызовы с момента моего боя с Тимом Минсом в Австралии. Я уже давно хочу встретиться с Колби Ковингтоном. В прошлом поединке я показал, что умею защищаться от тейкдаунов, а это говорит о том, что у нас получится крутой бой. Интересно посмотреть, что будет делать Колби, когда поймет, что он не может повалить меня».
Напомним, в своем последнем поединке Мухаммад выиграл у ветерана Дэмиана Майи.
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