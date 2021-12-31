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«Не представляю, кем нужно быть, чтобы всю жизнь трах**ь одну девушку. О'Мэлли об отношениях с женой

Шон любит групповой секс с женой и просто секс без нее
MMA
31 декабря 2021г. 13:06
«Не представляю, кем нужно быть, чтобы всю жизнь трах**ь одну девушку. О'Мэлли об отношениях с женой
Шон О'Мэлли

Американский проспект легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли (15-1) в комментарии Youtube-каналу Full Send Podcast высказался о своих необычных отношениях со своей женой Дэнни.

«Как только мы начали встречаться с Дэнни, то я сказал ей, что не представляю, кем нужно быть, чтобы всю жизнь трах**ь одну девушку. Я так не могу. Она обо всем знала с самого начала, знала, в кого влюбилась. Я был собой, не фейком. У нас открытые отношения, но не так, что я встал и пошел е***ь другую. Просто когда это случается, то случается. Перед тем, как пойти к другой, я могу подумать: «А что если я потом пожалею? Тогда это разрушит все наши отношения с Дэнни». Я учитываю такие риски. У нас с ней регулярно происходят тройнички, я считаю, что всем отношением они нужны. Это просто нужно и всё. Была история недавно – я на автограф-встрече с фанатами, расписываюсь, потом фаны в Instagram делятся этим видео. Затем подходит одна горячая девочка, и я сам поделился видосом с ней. Дэнни увидела это в сторис и пишет мне: «Тебе нужно узнать, есть ли у нее кто-то. Если она одна, обменяйся с ней телефонами».

Меня это выбесило, поскольку я сам не хотел подкатывать к той девчонке, потому что не чувствовал от нее вайба. Но если Дэнни написала, я сконтачился с ней, и мы отрывались с ней ночь. Вернулся в Финикс, Дэнни спрашивает: «Как все прошло?». Говорю: «Отлично, спасибо, я вы***л ее». Она была немного на эмоциях, поскольку, что это такая ситуация... Когда вы в таких отношениях, эмоции иногда возникают. И очень сильные. Но мы обсуждаем эти ситуации, и в таком неприятном обсуждении мы оба очень сильно растем. Это тяжело обсуждать, потому что ты не хочешь сделать другому человеку больно.

Мы с Дэнни даже расставались на пару месяцев. Я был в Вегасе, натянул пару девочек, и потом сказал Дэнни, что одна девчонка мне понравилась. Мне не нужно было подключать эмоции... После этого она съехала, пару месяцев мы не жили вместе. Такие ситуации они рождают огромную ревность, боль, но в то же время делают тебя счастливее.

Была одна история. Я зависал с одной девчонкой, а Дэнни знала об этом. Потом мы зависали втроем, и она приревновала. Вышла на эмоции, сказав: «Я хочу секса с другим парнем. И ты его знаешь». Это был один из моих друзей. Клянусь Богом, я сам написал ему: «Ты знаешь, какие у нас с Дэнни отношения. Если она захочет тебя, я не буду мешать. И если у вас что-то будет, вот тебе мое слово – я ничего не буду предпринимать». Но он сам отказался. Мы встретились в кафе, он говорит: «Я не уверен, что смогу пойти на это». И затем у них так ничего не произошло. Но в моей голове я уже дал согласие ей на это. Потому что хочет этого. Не потому что я урод или не могу ее нормально вы***ть, просто вот такое ее желание».

Напомним. 11 декабря на шоу UFC О'Мэлли ожидаемо нокаутировал Раулиана Пейву. Это уже третья досрочная победа Шона после поражения.

 

Карен Агабекян
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