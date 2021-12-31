«Не представляю, кем нужно быть, чтобы всю жизнь трах**ь одну девушку. О'Мэлли об отношениях с женой

Шон О'Мэлли

Американский проспект легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли (15-1) в комментарии Youtube-каналу Full Send Podcast высказался о своих необычных отношениях со своей женой Дэнни.



Меня это выбесило, поскольку я сам не хотел подкатывать к той девчонке, потому что не чувствовал от нее вайба. Но если Дэнни написала, я сконтачился с ней, и мы отрывались с ней ночь. Вернулся в Финикс, Дэнни спрашивает: «Как все прошло?». Говорю: «Отлично, спасибо, я вы***л ее». Она была немного на эмоциях, поскольку, что это такая ситуация... Когда вы в таких отношениях, эмоции иногда возникают. И очень сильные. Но мы обсуждаем эти ситуации, и в таком неприятном обсуждении мы оба очень сильно растем. Это тяжело обсуждать, потому что ты не хочешь сделать другому человеку больно.

Мы с Дэнни даже расставались на пару месяцев. Я был в Вегасе, натянул пару девочек, и потом сказал Дэнни, что одна девчонка мне понравилась. Мне не нужно было подключать эмоции... После этого она съехала, пару месяцев мы не жили вместе. Такие ситуации они рождают огромную ревность, боль, но в то же время делают тебя счастливее.

Была одна история. Я зависал с одной девчонкой, а Дэнни знала об этом. Потом мы зависали втроем, и она приревновала. Вышла на эмоции, сказав: «Я хочу секса с другим парнем. И ты его знаешь». Это был один из моих друзей. Клянусь Богом, я сам написал ему: «Ты знаешь, какие у нас с Дэнни отношения. Если она захочет тебя, я не буду мешать. И если у вас что-то будет, вот тебе мое слово – я ничего не буду предпринимать». Но он сам отказался. Мы встретились в кафе, он говорит: «Я не уверен, что смогу пойти на это». И затем у них так ничего не произошло. Но в моей голове я уже дал согласие ей на это. Потому что хочет этого. Не потому что я урод или не могу ее нормально вы***ть, просто вот такое ее желание».