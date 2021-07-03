Стал известен полный кард турнира UFC 265: Льюис – Гане
Не так все просто. Гане назвал план на предстоящий бой с Льюисом
Бойцы оспорят временный титул на ивенте в Хьюстоне
10:41
Сирил Гане / Фото - mmajunkie.usatoday.comТоповый французский тяжеловес UFC Сирил Гане (9-0) поделился ожиданиями от грядущего поединка против американца Деррика Льюиса (25-7), с которым он оспорит временный титул в тяжелом дивизионе.
Цитирует Гане MMA Junkie.
«Льюис очень опасен. Своей силой удара он очень похож на Розенструйка, но я не планирую попадать под эти удары. Я буду постоянно держать его в напряжении, и не дам ему попасть по мне. Моих навыков вполне хватит, чтобы удерживать его в таком ключе на протяжении пяти раундов».
Напомним, что Гане и Льюис возглавят турнир UFC 265, который состоится 7 августа в Хьюстоне (Техас, США).
Полный кард турнира UFC 265.
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