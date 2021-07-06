Орловский догнал легендарных Джонса и Сен-Пьера по количеству побед в UFC
Недолго осталось. Орловский назвал срок завершения своей карьеры
Экс-чемпион UFC расставил для себя приоритеты
19:21
Андрей Орловский / Фото - mmafightingЭкс-чемпион UFC в тяжелом дивизионе Андрей Орловский (31-20) в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова заявил, что не намерен выступать в ММА после 45 лет.
«Я уже не помню, когда последний раз пил. Хочу даже безалкогольное пиво выпить, но понимаю, что лучше не надо. Приоритеты расставлены уже, потому что понимаешь, что в лучшем случае осталось три года. До 50 лет… Хотя, если будет спрос, если сделают возрастную категорию 45+, то может быть. Но если я почувствую, что не смогу соревноваться с более молодыми хотя бы на одинаковом уровне, то на фига? Наверное, транзиция будет не очень приятная, но, помимо этого, есть много вещей, которыми можно заниматься. Не забывайте, что у меня двое детей, семья. На самом деле бои для меня не все. Это важная часть моей жизни, то, что я люблю делать на данный момент, но, помимо боев, есть что-то другое в этой жизни, что-то более важное и ценное».
Напомним, Орловский сравнялся с бывшими обладателями титулов организации Джоном Джонсом и Жоржем Сен-Пьером по количеству побед в промоушене.
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