Немков: «Непонятно по дате боя с Энтони Джонсоном»

Вадим Немков / Фото: Bellator

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в интервью YouTube-каналу Разрешите вас перебить рассказал, что свой следующий бой, вероятно, проведет против Энтони Джонсона ().



В принципе, мои последние соперники дрались в UFC и тоже были заметны. Но они оба проигрывали Энтони Джонсону. По-моему, он в UFC проигрывал только Кормье. Это большой вызов для меня. Мне нравятся громкие бои с серьезными, именитыми соперниками.

Я стараюсь не думать, что пропущу какой-то удар. Смысл готовиться? Если у тебя будет мысль, что ты пропустишь удар, то так и будет. Надо не думать об этом, тренироваться, выполнять свой план и стараться вообще не пропускать в боях».