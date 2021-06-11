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Нэйт Диас – о бое с Эдвардсом: «Победив меня, это все равно, что стать чемпионом»

Скандальный американец готов к своему возвращению в октагон
MMA
14:07
Нэйт Диас – о бое с Эдвардсом: «Победив меня, это все равно, что стать чемпионом»
Нэйт Диас / Фото - empiresportsmedia.com
Накануне президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что победитель поединка между Нэйтом Диасом (20-12) и Леоном Эдвардсом (18-3-2) получит возможность побороться за чемпионский титул организации в полусреднем дивизионе. 

Диас заявил в ответ на слова Уайта, что относится к каждому своему поединку, как чемпионскому и это противостояние не является исключением.

Цитирует Диаса bjpenn.com.

«Я отношусь к этому поединку, как к титульному. Бой со мной, это уже успех. Я дрался со всеми лучшими бойцами и много добился. Так что, победив меня, это все равно, что стать чемпионом».


Напомним, поединок Эдвардс – Диас состоится 13 июня на турнире UFC 263.

Полный кард турнира UFC 263.



Владимир Кириченко
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Теги

Нэйт Диас Леон Эдвардс

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