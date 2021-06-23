Ник Диас может перейти в бокс

В команде бойца заявили, что они хотят уйти из UFC





Ник Диас / Фото: mmamania.com

Скандальный американский боец Ник Диас (26-9) может перейти в бокс. Об этом тренер бойца Сезар Грейси сообщил порталу bjpenn.com.



«Ник планирует вернуться в сентябре. Мне нужно понять, каким образом обстоят дела с его контрактом, поскольку может быть такое, что его следующий бой пройдет не в UFC. Он открыт к предложениям других промоушенов, в том числе и боксерских».

Отметим, что контракт UFC с бойцами эксклюзивный и боец не может перейти в другую организацию и драться в боксе, кикбоксинге и других ударных видах единоборств пока не отработает контракт по необходимым боям.

Напомним, ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Ник Диас вернется в клетку.