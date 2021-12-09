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Нил Магни считает, что Чимаев его избегает

Американец требует поединок с Хамзатом

MMA
13:50
Нил Магни считает, что Чимаев его избегает
Хамзат Чимаев и Нил Магни

Полусредневес UFC Нил Магни (25-8) заявил, что в течение года пытается провести поединок против перспективного шведа Хамзата Чимаева (10-0). Слова бойца приводит портал sportskeeda.com.

«Я хочу во всем разобраться, но у меня не получается. В прошлом году говорили, что никто не хочет драться с Хамзатом Чимаевым. Тогда Дана Уайт вышел и сказал: «Знаете что? Я отдаю должное там, где это нужно сделать. Нил Магни – единственный парень, который готов выйти и подраться с Хамзатом Чимаевым». Кажется, когда он это сказал, я подумал: «Хорошо, круто. Дана Уайт это признал. Я единственный боец, который желает подраться с Хамзатом, этот бой должен состояться. Осталось только дождаться контракта». Но вот прошел год, а мы до сих пор обсуждаем тот же вопрос.

Хамзат, я здесь. Я пытался подраться с тобой буквально целый год. В прошлом году ты даже не входил в рейтинг, но я сказал, что, безусловно, соглашусь на этот бой. В этом году ты наконец-таки оказался в рейтинге. Ты – 11-й, а я – 7-й, но уверенности нет до сих пор. Давай устроим бой, давай подеремся». 

Напомним, ранее Чимаев вызвал на бой Конора Макгрегора.


Карен Агабекян
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Теги

Хамзат Чимаев Нил Магни

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