Нил Магни считает, что Чимаев его избегает

Хамзат Чимаев и Нил Магни

Полусредневес UFC Нил Магни (25-8) заявил, что в течение года пытается провести поединок против перспективного шведа Хамзата Чимаева (10-0). Слова бойца приводит портал sportskeeda.com.



Хамзат, я здесь. Я пытался подраться с тобой буквально целый год. В прошлом году ты даже не входил в рейтинг, но я сказал, что, безусловно, соглашусь на этот бой. В этом году ты наконец-таки оказался в рейтинге. Ты – 11-й, а я – 7-й, но уверенности нет до сих пор. Давай устроим бой, давай подеремся».