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Нуньес сообщила, когда намерена завершить карьеру в ММА

Чемпионка UFC не забыла упомянуть и о своей мотивации

MMA
10:57
Нуньес сообщила, когда намерена завершить карьеру в ММА
Аманда Нуньес / Фото - UFC
Чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес (21-4) поведала, сколько еще времени намерена выступать в смешанных единоборствах.

Цитирует Нуньес mmajunkie.usatoday.com.

«Я чувствую, что меня никто не сможет остановить, особенно сейчас, когда в моей жизни появился ребенок. Я сохраняю сосредоточенность, но дочка дает мне еще больше мотивации. Я хочу, чтобы она помнила себя в клетке. Предстоящий мой бой станет еще одним прекрасным моментом, чтобы сфотографироваться и увидеть ее там. Я надеюсь, что ей понравятся все эти фотографии, когда она вырастет. Я определенно хочу, чтобы она подбодрила меня перед боем. Что касается моей карьеры, то я собираюсь выступать, как можно дольше, пока мое тело не скажет мне остановиться. Сейчас я чувствую себя абсолютно здоровой и хочу защищать свои титулы как можно дольше. Какие бы изменения не произошли в UFC, я буду выступать и защищать свои пояса. Я готова встретиться с любым соперником».


Напомним, что Нуньес следующий поединок проведет 7 августа на арене Toyota Center в Хьюстоне (штат Техас, США), в главном событии турнира UFC 265, против американки Джулианны Пеньи (11-4).


Владимир Кириченко
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