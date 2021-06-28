Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегор - Порье 3

Поединок состоится 10 июля на турнире UFC 264



Фото: travelguides.buzz

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что у Конора Макгрегора (22-5) будет мало шансов в третьем поединке с Дастином Порье (27-6), который состоится 10 июля на турнире UFC 264.

По мнению россиянина, Макгрегор способен победить только в первом раунде. Если же поединок продлится дольше, то Хабиб не сомневается в победе Порье. Об этом россиянин заявил в в интервью YouTube-каналу UFC Russia:

«По поводу третьего боя Конора с Порье я скажу то же самое. Первый раунд я за Конором оставляю. Второй и дальше отдаю Дастину».

Хабиб Нурмагомедов обсудил победу Алджамейна Стерлинга (20-3) над Петром Яном (15-2).