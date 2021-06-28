Волкановски: «Я верю, что в этот раз Макгрегор нокаутирует Порье»
Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегор - Порье 3
Поединок состоится 10 июля на турнире UFC 264
17:30
Фото: travelguides.buzz
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что у Конора Макгрегора (22-5) будет мало шансов в третьем поединке с Дастином Порье (27-6), который состоится 10 июля на турнире UFC 264.
По мнению россиянина, Макгрегор способен победить только в первом раунде. Если же поединок продлится дольше, то Хабиб не сомневается в победе Порье. Об этом россиянин заявил в в интервью YouTube-каналу UFC Russia:
«По поводу третьего боя Конора с Порье я скажу то же самое. Первый раунд я за Конором оставляю. Второй и дальше отдаю Дастину».
Хабиб Нурмагомедов обсудил победу Алджамейна Стерлинга (20-3) над Петром Яном (15-2).
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