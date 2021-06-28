Нурмагомедов: «Я бы не хотел быть таким чемпионом, как Стерлинг»
Бывший чемпион легкого дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia обсудил нашумевшую победу обладателя титула в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (20-3) над Петром Яном (15-2) вследствие дисквалификации россиянина после запрещенного удара в четвертом раунде.
«Я бы не хотел быть таким чемпионом, как Стерлинг. Он сам и его угловые, наверно, тоже это понимают, но они как-то стараются его поддержать. Я их понимаю, но я бы не хотел быть чемпионом, чтобы мой соперник выигрывал бой, а потом нарушил правила, и я завоевал пояс.
Если возвращаться к Яну, он допустил большую ошибку. Эта ошибка стоила ему пояса. Но в любом случае я думаю, что если Петр правильно сделает домашнюю работу, работу над ошибками, он из этого может извлечь большую пользу.
В первую очередь для этого ему нужно, чтобы он тренировался и оставался голодным, таким, каким он был до пояса, чтобы ничего его не отвлекало. Он должен пахать и пахать. Я думаю, в этом году ему дадут бой. Мы надеемся, что ему дадут реванш. Он этого заслуживает.
Я считаю, что эта движуха должна пойти ему на пользу. Самое главное, чтобы эту историю он повернул в свою пользу. Она повернется в его пользу, когда он выйдет на реванш и убедительно заберет у Стерлинга пояс».
Хабиб Нурмагомедов рассказал, что Дэйна Уайт до сих пор пытается его убедить возобновить карьеру.