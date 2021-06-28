Нурмагомедов: «Я бы не хотел быть таким чемпионом, как Стерлинг»

Хабиб Нурмагомедов / фото - Getty Images

Бывший чемпион легкого дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia обсудил нашумевшую победу обладателя титула в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (20-3) над Петром Яном (15-2) вследствие дисквалификации россиянина после запрещенного удара в четвертом раунде.

Если возвращаться к Яну, он допустил большую ошибку. Эта ошибка стоила ему пояса. Но в любом случае я думаю, что если Петр правильно сделает домашнюю работу, работу над ошибками, он из этого может извлечь большую пользу.

В первую очередь для этого ему нужно, чтобы он тренировался и оставался голодным, таким, каким он был до пояса, чтобы ничего его не отвлекало. Он должен пахать и пахать. Я думаю, в этом году ему дадут бой. Мы надеемся, что ему дадут реванш. Он этого заслуживает.

Я считаю, что эта движуха должна пойти ему на пользу. Самое главное, чтобы эту историю он повернул в свою пользу. Она повернется в его пользу, когда он выйдет на реванш и убедительно заберет у Стерлинга пояс».