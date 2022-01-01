О’Мэлли: «Мой боксерский бой с Джервонтой Дэвисом может стать грандиозным событием»

Шон О’Мэлли, Джервонта Дэвис

Звездный боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли (15-1) заявил, что топовые боксеры ничего не смогут сделать с бойцами MMA в октагоне. Слова американца приводит портал essentiallysports.com.



Если он проведет одно занятие в любительском зале, то скажет потом – черт возьми, я никогда больше этого делать не буду. Забавно видеть, как он заблуждается, когда думает, что может подраться по ММА и добиться успеха против бойца элитного уровня.

Думаю, что мой боксерский бой с Джервонтой может однажды стать грандиозным событием. Когда-то он станет таким же, как бой Конора и Флойда, если мы оба будем двигаться в одном направлении. Пока мы сделали недостаточно и он не достиг того, чего достиг Флойд, а я – того, чего достиг Макгрегор.

Сомневаюсь, что моя карьера изменится, поскольку я на подъеме. Как я вижу, Дэвис продолжает избивать людей. Когда-нибудь мы устроим грандиозный боксерский поединок».