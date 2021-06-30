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О`Мэлли остался без соперника на UFC 264

Американцу ищут оппонента вместо Смолки

MMA
11:59
О`Мэлли остался без соперника на UFC 264
Шон О`Мэлли / Фото: USATSI

Боец легчайшего веса Луис Смолка (17-7) из-за травмы снялся с поединка против Шона О`Мэлли (13-1) на UFC 264, 10 июля, в Лас-Вегасе. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в Instagram.

«Как говорят источники, Луис Смолка вылетел из боя против Шона О`Мэлли на следующей неделе на UFC 264. Причина – неизвестная травма. Они должны были встретиться в главном PPV-карде. Мне сказали, что в UFC надеются сохранить О`Мэлли на шоу, но пока что ему не нашли соперника».

Напомним, в марте О`Мэлли победил нокаутом в третьем раунде Томаса Алмейду.

Карен Агабекян
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Теги

Шон О'Мэлли Луис Смолка

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