О'Мэлли: «Петр Ян – умный маленький чувак, и он знает, что я могу побить его»
О`Мэлли остался без соперника на UFC 264
Американцу ищут оппонента вместо Смолки
11:59
Шон О`Мэлли / Фото: USATSI
Боец легчайшего веса Луис Смолка (17-7) из-за травмы снялся с поединка против Шона О`Мэлли (13-1) на UFC 264, 10 июля, в Лас-Вегасе. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани
в Instagram.
«Как говорят источники, Луис Смолка вылетел из боя против Шона О`Мэлли на следующей неделе на UFC 264. Причина – неизвестная травма. Они должны были встретиться в главном PPV-карде. Мне сказали, что в UFC надеются сохранить О`Мэлли на шоу, но пока что ему не нашли соперника».
Напомним, в марте О`Мэлли победил нокаутом в третьем раунде Томаса Алмейду.
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