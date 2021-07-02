Обнародован полный файткард турнира UFC 264: Конор – Порье

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 3
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 3:1 Окончен
Теннис (14 событий из 78) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Альяс Бедене - Йошихито Нишиока 3:0 Окончен
13:00 Теннис Сандрген - Александер Зверев 0:3 Окончен
14:40 Педро Мартинез Портеро - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
15:35 Кей Нишикори - Джордан Томпсон 1:3 Окончен
16:55 Александр Бублик - Григор Димитров 3:0 Окончен
19:05 Роджер Федерер - Ришар Гаске 3:0 Окончен
19:10 Жанлука Магер - Ник Киргиос 0:3 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Мухова - Камила Гиорги 2:1 Окончен
13:00 Юлия Путинцева - Паула Бадоса Гиберт 0:2 Окончен
14:15 Марта Костюк - Анастасия Севастова 1:2 Окончен
15:00 Элина Свитолина - Магда Линетте 0:2 Окончен
15:30 Эшлей Барти - Анна Блинкова 2:0 Окончен
16:20 Ангелика Кербер - Сара Соррибес Тормо 2:1 Окончен
19:00 Виктория Азаренко - Сорана Кирстя 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швейцария - Испания -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Италия -:- Запланирован
Теннис (4 события из 68) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:15 Новак Джокович - Денис Кудла -:- Запланирован
18:45 Denis Shapovalov - Энди Маррей -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса -:- Запланирован
18:15 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Чехия - Дания -:- Запланирован
22:00 Украина - Англия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Обнародован полный файткард турнира UFC 264: Конор – Порье

Томпсон, Бернс, О’Мэлли и компания – участники ивента в Лас-Вегасе

MMA
12:21
Обнародован полный файткард турнира UFC 264: Конор – Порье
Дастин Порье – Конор Макгрегор / Фото - mmafighting
10 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 264. Главным событие ивента станет третий поединок между звездным экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах ирландцем Конором Макгрегором (27-6) и американцем Дастином Порье (27-6).

Представляем вашему вниманию список участников турнира UFC 264:

Основной кард:

Дастин Порье – Конор Макгрегор

Гилберт Бернс – Стивен Томпсон

Тай Туиваса – Грег Харди

Ирэн Алдана – Яна Куницкая

Шон О’Мэлли – Крис Моутиньо

Предварительный кард:

Карлос Кондит – Макс Гриффин

Нико Прайс – Мишель Перейра

Тревин Джайлс – Дрикус дю Плесси

Райан Холл – Илия Топурия

Дженнифер Майя – Джессика Ай

Омари Ахмедов – Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов – Джером Ривера

Язон Ху – Ален Амедовски

Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится  в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дастин Порье Конор Макгрегор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Порье: «В Абу-Даби мы посадили Конора на самолет на глазах у всего мира»
Порье: «В Абу-Даби мы посадили Конора на самолет на глазах у всего мира»
MMA
09:34
Составлен топ-5 самых богатых бойцов за всю историю ММА. Не трудно догадаться, кто на вершине рейтинга
Составлен топ-5 самых богатых бойцов за всю историю ММА. Не трудно догадаться, кто на вершине рейтинга
MMA
1 июля 17:21
Соннен: «У Макгрегора нет преимущества над Порье в секретности»
Соннен: «У Макгрегора нет преимущества над Порье в секретности»
MMA
1 июля 12:40
Чемпион UFC в легком весе: «Порье и Макгрегор? Я нокаутировал бы обоих»
Чемпион UFC в легком весе: «Порье и Макгрегор? Я нокаутировал бы обоих»
MMA
30 июня 22:49
«Человек на арене». Превью к бою Макгрегор – Порье 3 от UFC
«Человек на арене». Превью к бою Макгрегор – Порье 3 от UFC
MMA
30 июня 16:44
Порье: «Я собираюсь снова остановить Конора. Я опасный человек»
Порье: «Я собираюсь снова остановить Конора. Я опасный человек»
MMA
30 июня 12:35

Новости: MMA

Обнародован полный файткард турнира UFC 264: Конор – Порье
Обнародован полный файткард турнира UFC 264: Конор – Порье
12:21
Порье: «В Абу-Даби мы посадили Конора на самолет на глазах у всего мира»
Порье: «В Абу-Даби мы посадили Конора на самолет на глазах у всего мира»
09:34
Сен-Пьер дал понять, что вернется после окончания контракта с UFC
Сен-Пьер дал понять, что вернется после окончания контракта с UFC
1 июля 20:59
Всем хочется денег и хайпа. Еще одна легенда UFC хочет драться с Логаном Полом
Всем хочется денег и хайпа. Еще одна легенда UFC хочет драться с Логаном Полом
1 июля 20:50
Блейдс: «Верю, что Льюис победит Гане и получит реванш с Нганну»
Блейдс: «Верю, что Льюис победит Гане и получит реванш с Нганну»
1 июля 19:22
Официально. Алдо проведет поединок с Муньосом на турнире UFC 265
Официально. Алдо проведет поединок с Муньосом на турнире UFC 265
1 июля 17:53
Составлен топ-5 самых богатых бойцов за всю историю ММА. Не трудно догадаться, кто на вершине рейтинга
Составлен топ-5 самых богатых бойцов за всю историю ММА. Не трудно догадаться, кто на вершине рейтинга
1 июля 17:21
Стал известен полный кард турнира UFC 265: Льюис – Гане
Стал известен полный кард турнира UFC 265: Льюис – Гане
1 июля 16:36
Амосов: «Джексон является более серьезным соперником чем Пейдж»
Амосов: «Джексон является более серьезным соперником чем Пейдж»
1 июля 16:15
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
15
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости