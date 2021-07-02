Порье: «В Абу-Даби мы посадили Конора на самолет на глазах у всего мира»
Обнародован полный файткард турнира UFC 264: Конор – Порье
Томпсон, Бернс, О’Мэлли и компания – участники ивента в Лас-Вегасе
12:21
Дастин Порье – Конор Макгрегор / Фото - mmafighting10 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 264. Главным событие ивента станет третий поединок между звездным экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах ирландцем Конором Макгрегором (27-6) и американцем Дастином Порье (27-6).
Представляем вашему вниманию список участников турнира UFC 264:
Основной кард:
Дастин Порье – Конор Макгрегор
Гилберт Бернс – Стивен Томпсон
Тай Туиваса – Грег Харди
Ирэн Алдана – Яна Куницкая
Шон О’Мэлли – Крис Моутиньо
Предварительный кард:
Карлос Кондит – Макс Гриффин
Нико Прайс – Мишель Перейра
Тревин Джайлс – Дрикус дю Плесси
Райан Холл – Илия Топурия
Дженнифер Майя – Джессика Ай
Омари Ахмедов – Брэд Таварес
Жалгас Жумагулов – Джером Ривера
Язон Ху – Ален Амедовски
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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