Стал известен полный кард турнира UFC 265: Льюис – Гане
Официально. Алдо проведет поединок с Муньосом на турнире UFC 265
Легендарный бразилец вновь идет за титулом
17:53
Алдо и Муньос / Фото - mmaindiaЭкс-чемпион UFC в полулегком дивизионе Жозе Алдо (29-7) следующий поединок проведет против своего соотечественника Педро Муньоса (20-5). Об этом сообщает официальный сайт промоушена.
Бой состоится 8 августа на турнире UFC 265, где главным событием ивента станет противостояние тяжеловесов Сирила Гане (9-0) и Деррика Льюиса (25-7).
Ветеран ММА Алдо в своем последнем поединке, который прошел на турнире UFC Fight Night 183 в декабре 2020 года, победил единогласным решением судей эквадорца Марлона Веру (16-7-1).
Что касается 7-го номера рейтинга Муньоса, то он на UFC Fight Night 186 в феврале одолел раздельным решением американца Джимми Риверу (23-5).
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