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Официально. Махачев проведет поединок с Мойзесом

Бой легковесов состоится на одном из турниров UFC Fight Night
MMA
08:21
Официально. Махачев проведет поединок с Мойзесом
Махачев и Мойзес / Фото - lowkickmma.com
UFC на своем официальном сайте подтвердила, что рейтинговый российский легковес промоушена Ислам Махачев (19-1) свой следующий поединок проведет с бразильцем Тиаго Мойзесом (15-4).

Бой состоится в ночь с 17 на 18 июля на одном из турниров UFC Fight Night. 


Махачев сейчас находится на 11-м месте в рейтинге легкого веса и в последнем поединке выиграл самбишеном у американца Дрю Добера. Мойзес не входит в топ-15, но имеет три победы подряд над Александром Эрнандесом, Бобби Грином и Майклом Джонсоном.

Ранее Мойзес поделился ожиданиями относительного поединка с Махачевым.


Владимир Кириченко
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Ислам Махачев Тиаго Мойзес

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