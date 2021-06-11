Мойзес: «Махачев заслуживает всей этой шумихи, но бой со мной не будет легким»
Официально. Махачев проведет поединок с Мойзесом
Бой легковесов состоится на одном из турниров UFC Fight Night
08:21
Махачев и Мойзес / Фото - lowkickmma.comUFC на своем официальном сайте подтвердила, что рейтинговый российский легковес промоушена Ислам Махачев (19-1) свой следующий поединок проведет с бразильцем Тиаго Мойзесом (15-4).
Бой состоится в ночь с 17 на 18 июля на одном из турниров UFC Fight Night.
Махачев сейчас находится на 11-м месте в рейтинге легкого веса и в последнем поединке выиграл самбишеном у американца Дрю Добера. Мойзес не входит в топ-15, но имеет три победы подряд над Александром Эрнандесом, Бобби Грином и Майклом Джонсоном.
Ранее Мойзес поделился ожиданиями относительного поединка с Махачевым.
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