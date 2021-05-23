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Официально. Пол Фелдер завершил карьеру
«Прландский Дракон» ушел из MMA в 36 лет
15:48
Пол Фелдер / Фото: usatoday.com
Легковес UFC Пол Фелдер (17-6) во время турнира UFC Fight Night 188 в эфире ESPN объявил о завершении карьеры.
«У меня нет большого желания продолжать драться еще много лет только для завоевания титула... Я бился с некоторыми из самых крутых парней в своей весовой категории, и хочу их всех поблагодарить. Приношу свои извинения за то, что задерживал прогресс в весовой категории для всех тех парней, которые ниже меня в рейтинге. Я официально ухожу в отставку. Я люблю UFC всем сердцем за то, что мне предоставили».
Напомним, Фелдер выступал в UFC с 2014 года, выиграл 9 боев и 6 проиграл.
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