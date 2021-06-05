Спивак: «Олейник лично сказал, что если мы с ним не подеремся, то его уволят из UFC»
Олейник – о бое со Спиваком: «Мне достаточно жестко сказали, чтобы я не вздумал отказываться»
Ветерану ММА был поставлен ультиматум
14:36
Алексей Олейник / Фото - eurosportРоссийский ветеран тяжелого дивизиона UFC Алексей Олейник (59-15-1) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» рассказал, что организация вынудила его принять поединок против молдаванина Сергея Спивака (12-2).
«Я действительно отказывался порядка 8-10 раз от схваток с нашими ребятами: Сашей Волковым, Шамилем Абдурахимовым, Серегой Павловичем, еще с кем-то. Всех предлагали, а я отказывался. Возможности, по сути, не было. Мне сказали достаточно жестко: «Не вздумай отказываться, потому что это решение нехорошее. У нас ковидовская тема, UFC психует, мы не можем проводить бои и привозить бойцов. Мы не можем сейчас быть слишком лояльными ко всем, чтобы перебирать парами». По сути, отказаться было нельзя. Сожаление чисто человеческое есть, но спортивного сожаления быть не может, потому что мы все-таки профессионалы. В любой момент, если бы был поставлен ультиматум, я бы дрался и с Волковым, и с Павловичем, и с Абдурахимовым. К счастью, раньше такого не было. К несчастью, сейчас дошло до этого».
Поединок между бойцами состоится 19 июня на турнире UFC on ESPN 25, который пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Напомним, последние два боя Олейник проиграл досрочно – Деррику Льюису и Крису Докосу.
Последний поединок Спивака состоялся 20-го февраля нынешнего года, в котором он досрочно победил американца Джареда Вандераа.
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