Олейник – о бое со Спиваком: «Мне достаточно жестко сказали, чтобы я не вздумал отказываться»
Олейник: «Я постараюсь задушить Спивака»
Ветеран ММА – о предстоящем поединке на турнире UFC on ESPN 25
20:57
Алексей Олейник / Фото - championat.comРоссийский боец тяжелого дивизиона UFC Алексей Олейник (59-15-1) поделился ожиданиями о предстоящем поединке против молдаванина Сергея Спивака (12-2).
Цитирует ветерана ММА bjpenn.com.
«Я всегда настроен на бои. Все, что мне нужно – это выступать и одерживать победы. Хочется показать, на что я способен со своим опытом и возрастом. Немногое могу сказать о сопернике, он совсем недавно в UFC. Очевидно, что у него хороший рекорд, он голоден и мотивирован. И я понимаю, насколько для него важно победить в этом бою. Однако у меня большое преимущество в опыте, и я намерен по максимуму воспользоваться им. И я постараюсь «задушить» его».
Поединок между бойцами состоится 19 июня на турнире UFC on ESPN 25, который пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Напомним, последние два боя Олейник проиграл досрочно – Деррику Льюису и Крису Докосу.
Последний поединок Спивака состоялся 20-го февраля нынешнего года, в котором он досрочно победил американца Джареда Вандераа.
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