Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 9
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Волынь - Верес 2:1 Окончен
Хоккей (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Великобритания - Дания 2:3 Окончен
16:15 США - Казахстан 3:0 Окончен
20:15 Финляндия - Норвегия 5:2 Окончен
20:15 Швейцария - Швеция 0:7 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:3 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:1 Окончен
04:45 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
05:30 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Майами Хит 132:98 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 128:109 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 77:53 Окончен
Теннис (3 события из 92) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:30 Жоао Домингес - Сергей Стаховский 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:40 Кристина Буча - Katarina Zavatska 0:2 Окончен
19:35 Даниэлла Лао - Леся Цуренко 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 19) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
14:55 Таро Даниэль - Сергей Стаховский 1:0 2-й сет
Футбол (3 события из 7) показать все
Лига Европы UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
17:00 Авангард - Оболонь -:- Запланирован
18:00 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Казахстан - Германия -:- Запланирован
16:15 Россия - Дания -:- Запланирован
20:15 Беларусь - Великобритания -:- Запланирован
20:15 Канада - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 0:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
Теннис (5 событий из 92) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:45 Андрей Кузнецов - Илья Марченко 1:2 Окончен
14:55 Таро Даниэль - Сергей Стаховский 1:0 2-й сет
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Lois Boisson - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
16:40 Кристина Кучова - Katarina Zavatska -:- Запланирован
17:50 Магдалена Фреч - Леся Цуренко -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия -:- Запланирован
16:15 США - Латвия -:- Запланирован
20:15 Швеция - Чехия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Италия -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»

Бразилец высказался об «Орле»
MMA
11:45
Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»
Чарльз Оливейра / фото - MMA Fighting

Чемпион UFC в легкой весовой категории Чарльз Оливейра (31-8-1) поделился мнением о непобежденном предшественнике Хабибе Нурмагомедове (29-0). Бразилец техническим нокаутом победил Майкла Чендлера (22-6) на шоу UFC 262. Cлова Чарльза приводит MMA Fighting.

«Многие люди говорили мне, чтобы я надевал провокационную футболку для Нурмагомедова, или говорил что-то о нем в конце боя. Хабиб – великий чемпион, 29-0, и заслуживает уважения всех в мире.

Он пришел и всегда доминировал со своим стилем. Он ушел в отставку, потому что умер его отец, и поэтому заслуживает большего уважения. Он поклялся над могилой своего отца, что больше не будет драться.

Конечно, все хотели бы увидеть наш бой. Я тоже хотел бы посмотреть на это, но я не вижу себя в его тени. Он сказал, что победил всех в дивизии, но никогда не дрался со мной, поэтому не может сказать, что победил всех.

Но он победил всех, с кем сражался. Он заслуживает уважения. Но новый чемпион в легком весе Чарльз Оливейра, тот, кто приходит, чтобы прикончить людей.

В легком дивизионе началось новое наследие. То, что Хабиб сделал до сих пор, было на 100% прекрасно, но началась новая эра. Новое наследие. Чарльз Оливейра».  

Чендлер уверен, что проиграл титульный бой заслуженно.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Чарльз Оливейра Хабиб Нурмагомедов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Абдель-Азиз: «После того как Хабиб завершил карьеру, ему предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером»
Абдель-Азиз: «После того как Хабиб завершил карьеру, ему предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером»
MMA
25 мая 16:55
Чендлер: «Не держу зла на Оливейру. Такова природа ММА»
Чендлер: «Не держу зла на Оливейру. Такова природа ММА»
MMA
21 мая 12:42
Тилл вдохновился достижением Оливейры: «Я точно знаю, что стану чемпионом UFC»
Тилл вдохновился достижением Оливейры: «Я точно знаю, что стану чемпионом UFC»
MMA
19 мая 18:30
Кормье: «Найти способ победить Оливейру будет очень непросто»
Кормье: «Найти способ победить Оливейру будет очень непросто»
MMA
19 мая 13:10
Чендлер высказался о поражении Оливейре
Чендлер высказался о поражении Оливейре
MMA
18 мая 22:55
Кадыров: «Шлеменко я даже не знал. Думал, что он актер или блогер, везде он болтает»
Кадыров: «Шлеменко я даже не знал. Думал, что он актер или блогер, везде он болтает»
MMA
18 мая 20:41

Новости: MMA

Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»
Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»
11:45
Абдель-Азиз: «После того как Хабиб завершил карьеру, ему предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером»
Абдель-Азиз: «После того как Хабиб завершил карьеру, ему предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером»
25 мая 16:55
Маурисио Руа собирается провести еще два поединка
Маурисио Руа собирается провести еще два поединка
25 мая 15:30
Боец MMA погиб после нападения со стороны четырех человек. Его память почтили Адесанья и Хукер
Боец MMA погиб после нападения со стороны четырех человек. Его память почтили Адесанья и Хукер
25 мая 08:26
Усман: «Я готов драться с Диасом. Уважаю ветеранов MMA»
Усман: «Я готов драться с Диасом. Уважаю ветеранов MMA»
24 мая 15:51
Джейк Пол жестко прошелся по Гарбрандту
Джейк Пол жестко прошелся по Гарбрандту
24 мая 14:39
Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 189: Розенструйк – Сакаи
Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 189: Розенструйк – Сакаи
24 мая 14:29
Опубликован официальный постер третьего боя Макгрегор – Порье
Опубликован официальный постер третьего боя Макгрегор – Порье
24 мая 14:08
Стали известны возможные сроки проведения реванша Ян – Стерлинг
Стали известны возможные сроки проведения реванша Ян – Стерлинг
24 мая 12:23
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
16:15
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
16:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
18:00
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55