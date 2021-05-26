Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»

Чарльз Оливейра / фото - MMA Fighting

Чемпион UFC в легкой весовой категории Чарльз Оливейра (31-8-1) поделился мнением о непобежденном предшественнике Хабибе Нурмагомедове (29-0). Бразилец техническим нокаутом победил Майкла Чендлера (22-6) на шоу UFC 262. Cлова Чарльза приводит MMA Fighting.

Он пришел и всегда доминировал со своим стилем. Он ушел в отставку, потому что умер его отец, и поэтому заслуживает большего уважения. Он поклялся над могилой своего отца, что больше не будет драться.

Конечно, все хотели бы увидеть наш бой. Я тоже хотел бы посмотреть на это, но я не вижу себя в его тени. Он сказал, что победил всех в дивизии, но никогда не дрался со мной, поэтому не может сказать, что победил всех.

Но он победил всех, с кем сражался. Он заслуживает уважения. Но новый чемпион в легком весе Чарльз Оливейра, тот, кто приходит, чтобы прикончить людей.

В легком дивизионе началось новое наследие. То, что Хабиб сделал до сих пор, было на 100% прекрасно, но началась новая эра. Новое наследие. Чарльз Оливейра».