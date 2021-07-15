Оливейра: «Макгрегор заслуживает бурных оваций»
Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (31-8-1) встал на защиту звездного ирландца Конора Макгрегора (22-6) после его поражения в трилогии с Дастином Порье (28-6) на UFC 264.
Слова бразильца приводит портал bloodyelbow.com:
«Неприятно говорить об этом поединке. Я смотрю на всех бойцов как на работников, которые родились, чтобы заниматься этим. После окончания поединка я ко всем отношусь одинаково. Я обнимаю их, целую и благодарю за возможность. Я посмотрел кард UFC 264 от начала до конца. Конор потерпел болезненное поражение. Если бы он угодил в нокаут или сам нокаутировал Дастина, то было бы круто.
Конор заслуживает бурных оваций. Мне не нравится, как он продает свои поединки и что говорит. Однако как спортсмен он гигант. Конор влияет на миллионы людей и зарабатывает миллионы долларов независимо от того, побеждает или проигрывает.
Он кладет деньги в карманы многих людей. Все хотят подраться с ним, поскольку знают, что заработают. Увы, после такого поражения он получит отстранение. Конор сказал, что ему нужно шесть недель, чтобы вернуться. Я уверен, что он снова подерется с Дастином, когда будет готов. Я его уважаю».
Дастин Порье победил Конора МакГрегора техническим нокаутом в 1-м раунде.
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