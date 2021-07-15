Оливейра: «Макгрегор заслуживает бурных оваций»

Чарльз Оливейра / фото - ufc.com

Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (31-8-1) встал на защиту звездного ирландца Конора Макгрегора (22-6) после его поражения в трилогии с Дастином Порье (28-6) на UFC 264.

Слова бразильца приводит портал bloodyelbow.com:

Конор заслуживает бурных оваций. Мне не нравится, как он продает свои поединки и что говорит. Однако как спортсмен он гигант. Конор влияет на миллионы людей и зарабатывает миллионы долларов независимо от того, побеждает или проигрывает.

Он кладет деньги в карманы многих людей. Все хотят подраться с ним, поскольку знают, что заработают. Увы, после такого поражения он получит отстранение. Конор сказал, что ему нужно шесть недель, чтобы вернуться. Я уверен, что он снова подерется с Дастином, когда будет готов. Я его уважаю».