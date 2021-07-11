Оливейра отреагировал на победу Порье над Макгрегором

Бразилец готов провести поединок с Дастином

Чарльз Оливейра / фото - sportskeeda.com

Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (31-8-1) прокомментировал сегодняшний поединок между американцем Дастином Порье (28-6) и ирландцем Конором Макгрегором (22-6), который был остановлен после первого раунда, по причине перелома ноги у Макгрегора.

Чарльза цитирует портал bjpenn.com:



«Это печально. Мы никогда не хотим, чтобы кто-то так проигрывал. Все же такое случается, так что поздравляю Порье с победой. ММА - непредсказуемый вид спорта. Мы никогда не знаем, что произойдет».

Также Чарльз заявил о своей готовности в следующем бою разделить октагон с Дастином.

«На самом деле, я всегда знал, что наш поединок с Порье рано или поздно состоится. Мы должны были встретиться намного раньше. Поэтому, если мне нужно в следующий раз драться с Дастином, я готов к работе!».

Дастин Порье победил Конора МакГрегора техническим нокаутом в 1-м раунде.