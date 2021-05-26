Оливейра: «Победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом»

Чарльз Оливейра / Фото: MMA Junkie - USA Today

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о поединке между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Слова бразильца приводит MMA Fighting.



Все знают, что я верующий и я смотрю на мир как на колесо обозрения. Сегодня ты на вершине, а завтра внизу. Я всем бросал вызовы, когда находился внизу, но никто не хотел драться. Теперь все вызывают меня. Пришел мой час. Давайте подождем и посмотрим, что случится».