Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»
Оливейра: «Победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом»
Чарльз готов подраться с одним из них
21:58
Чарльз Оливейра / Фото: MMA Junkie - USA Today
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о поединке между Конором Макгрегором
и Дастином Порье. Слова бразильца приводит MMA Fighting.
«Уверен, что победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом. При этом, у UFC пока мало вариантов и им некуда идти. Мне кажется, что этот поединок устроят, и поэтому я подожду и посмотрю, что будет. Я наслаждаюсь моментом, но не прекращаю тренировки.
Все знают, что я верующий и я смотрю на мир как на колесо обозрения. Сегодня ты на вершине, а завтра внизу. Я всем бросал вызовы, когда находился внизу, но никто не хотел драться. Теперь все вызывают меня. Пришел мой час. Давайте подождем и посмотрим, что случится».
Напомним, ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова сравнил Макгрегора с элитной проституткой.
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