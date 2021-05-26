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Оливейра: «Победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом»

Чарльз готов подраться с одним из них

MMA
21:58
Оливейра: «Победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом»
Чарльз Оливейра / Фото: MMA Junkie - USA Today

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о поединке между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Слова бразильца приводит MMA Fighting.

«Уверен, что победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом. При этом, у UFC пока мало вариантов и им некуда идти. Мне кажется, что этот поединок устроят, и поэтому я подожду и посмотрю, что будет. Я наслаждаюсь моментом, но не прекращаю тренировки.

Все знают, что я верующий и я смотрю на мир как на колесо обозрения. Сегодня ты на вершине, а завтра внизу. Я всем бросал вызовы, когда находился внизу, но никто не хотел драться. Теперь все вызывают меня. Пришел мой час. Давайте подождем и посмотрим, что случится».

Напомним, ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова сравнил Макгрегора с элитной проституткой.

Карен Агабекян
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Теги

Дастин Порье Конор Макгрегор Чарльз Оливейра

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