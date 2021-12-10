Оливейра: «Порье есть за что уважать»

Бразилец считает американца весьма сильным бойцом

Чарльз Оливейра / фото - themag.cz

Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (31-8-1) признался, что считает своего будущего оппонента американца Дастина Порье (28-6) весьма сильным бойцом, но во время поединка обещает сделать все возможное, чтобы одержать победу.

Чарльза цитирует портал si.com:

«Дастина Порье есть за что уважать. Он крутой парень. У него хороший бокс и неплохая борьба. Но во время боя я собираюсь показать ему то, чего он не ожидает. Я намерен воспользоваться любой возможностью. Если увижу что, могу нокаутировать Дастина, то непременно сделаю это. Если смогу подчинить его, то обязательно подчиню. Ради победы я готов на все».

Чарльз Оливейра и Дастин Порье проведут поединок 11-го декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, в главном событии турнира UFC 269.