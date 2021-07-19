Ковингтон: «Порье весит больше меня»
Оливейра сообщил, когда состоится бой с Порье
Чемпион UFC обещает фанатам отличный поединок
15:16
Чарльз Оливейра / Фото: sportskeeda.com
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8-1) через Instagram обратился к Дастину Порье (28-6). В этом же сообщении бразилец указал предполагаемое время боя:
«И будет война, Дастин Порье. При всем уважении, в декабре мы покажем всем нашим фанатам отличный поединок».
Порье получил право драться с Оливейрой после победы над Конором Макгрегором.
Интересно, что сам Оливейра предпочел бы провести бой с Макгрегром, ведь за этот поединок он получил бы гораздо больший гонорар.
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