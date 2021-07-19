Оливейра сообщил, когда состоится бой с Порье

Чемпион UFC обещает фанатам отличный поединок

Чарльз Оливейра / Фото: sportskeeda.com

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8-1) через Instagram обратился к Дастину Порье (28-6). В этом же сообщении бразилец указал предполагаемое время боя:

«И будет война, Дастин Порье. При всем уважении, в декабре мы покажем всем нашим фанатам отличный поединок».

Порье получил право драться с Оливейрой после победы над Конором Макгрегором.



Интересно, что сам Оливейра предпочел бы провести бой с Макгрегром, ведь за этот поединок он получил бы гораздо больший гонорар.



