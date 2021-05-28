Оливейра: «Победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом»
Оливейра: «В самом начале я уже раздумывал над тем, чтобы сдаться»
Чемпион UFC – о карьере бойца ММА
12:23
Чарльз Оливейра / Фото - eprimefeed.comНовоиспеченный чемпион UFC в легком дивизионе Чарльз Оливейра (31-8-1) в интервью Super Lutas заявил, что ранее намерен был завершить карьеру профессионального бойца ММА.
«В самом начале я уже раздумывал над тем, чтобы сдаться. И оглядываясь назад, я осознаю, что это все стоило того, чтобы через это пройти. Люди говорят: «Я хочу быть бойцом». А ты готов при этом усердно тренироваться? Я же сегодня спрашиваю себя: «Готов ли ты заплатить цену?». А ведь это не самая низкая цена, она очень высока. Когда ты еще никто, ты обязан оставить свою семью, друзей, вечеринки, любимую женщину, – ты должен бросить все это, чтобы добиться своей цели. Есть около двух или даже трех миллионов человек, которые хотят той же цели, что и я. Но когда же ты начинаешь сиять, ты мешаешь другим. К сожалению, это одно из плохих качеств человеческой натуры. Когда ты мешаешь другим людям, они желают тебе лишь всего самого плохого. И это очень болезненная цена».
Ранее Оливейра поделился мнением о непобежденном предшественнике Хабибе Нурмагомедове.
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