Оливейра: «В самом начале я уже раздумывал над тем, чтобы сдаться»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 12
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец 0:1 Окончен
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия 8:1 Окончен
16:15 США - Латвия 4:2 Окончен
20:15 Швеция - Чехия 2:4 Окончен
20:15 Финляндия - Италия 3:0 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 5:3 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 4:0 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 3:0 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:74 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:10 Илья Марченко - Botic Van De Zandschulp 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:45 Жаклин Адина Кристиан - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швеция - Великобритания -:- Запланирован
16:15 Казахстан - Канада -:- Запланирован
20:15 Дания - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Латвия - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 3:4 Окончен
04:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс 3:4 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 84:113 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 109:95 Окончен
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:120 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Чехия - Великобритания -:- Запланирован
12:15 Италия - Казахстан -:- Запланирован
16:15 Швейцария - Россия -:- Запланирован
16:15 Норвегия - США -:- Запланирован
16:15 Швейцария - Россия -:- Отменен
20:15 Словакия - Дания -:- Запланирован
20:15 Германия - Финляндия -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Оливейра: «В самом начале я уже раздумывал над тем, чтобы сдаться»

Чемпион UFC – о карьере бойца ММА
MMA
12:23
Оливейра: «В самом начале я уже раздумывал над тем, чтобы сдаться»
Чарльз Оливейра / Фото - eprimefeed.com
Новоиспеченный чемпион UFC в легком дивизионе Чарльз Оливейра (31-8-1) в интервью Super Lutas заявил, что ранее намерен был завершить карьеру профессионального бойца ММА.

«В самом начале я уже раздумывал над тем, чтобы сдаться. И оглядываясь назад, я осознаю, что это все стоило того, чтобы через это пройти. Люди говорят: «Я хочу быть бойцом». А ты готов при этом усердно тренироваться? Я же сегодня спрашиваю себя: «Готов ли ты заплатить цену?». А ведь это не самая низкая цена, она очень высока. Когда ты еще никто, ты обязан оставить свою семью, друзей, вечеринки, любимую женщину, – ты должен бросить все это, чтобы добиться своей цели. Есть около двух или даже трех миллионов человек, которые хотят той же цели, что и я. Но когда же ты начинаешь сиять, ты мешаешь другим. К сожалению, это одно из плохих качеств человеческой натуры. Когда ты мешаешь другим людям, они желают тебе лишь всего самого плохого. И это очень болезненная цена».


Ранее Оливейра поделился мнением о непобежденном предшественнике Хабибе Нурмагомедове.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Чарльз Оливейра

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Оливейра: «Победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом»
Оливейра: «Победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом»
MMA
26 мая 21:58
Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»
Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»
MMA
26 мая 11:45
Чендлер: «Не держу зла на Оливейру. Такова природа ММА»
Чендлер: «Не держу зла на Оливейру. Такова природа ММА»
MMA
21 мая 12:42
Тилл вдохновился достижением Оливейры: «Я точно знаю, что стану чемпионом UFC»
Тилл вдохновился достижением Оливейры: «Я точно знаю, что стану чемпионом UFC»
MMA
19 мая 18:30
Кормье: «Найти способ победить Оливейру будет очень непросто»
Кормье: «Найти способ победить Оливейру будет очень непросто»
MMA
19 мая 13:10
Чендлер высказался о поражении Оливейре
Чендлер высказался о поражении Оливейре
MMA
18 мая 22:55

Новости: MMA

Джонс нанял боксерского промоутера. Экс-чемпион UFC желает выйти в октагон с Нганну
Джонс нанял боксерского промоутера. Экс-чемпион UFC желает выйти в октагон с Нганну
12:58
Оливейра: «В самом начале я уже раздумывал над тем, чтобы сдаться»
Оливейра: «В самом начале я уже раздумывал над тем, чтобы сдаться»
12:23
Выбор большой. Фонт намерен провести поединок против Яна
Выбор большой. Фонт намерен провести поединок против Яна
09:34
Лобов: «Мы увидим совсем другого Конора в третьем поединке с Порье»
Лобов: «Мы увидим совсем другого Конора в третьем поединке с Порье»
09:16
Чендлер – о поединке с Гэтжи: «Верю, что вырублю его»
Чендлер – о поединке с Гэтжи: «Верю, что вырублю его»
27 мая 20:30
Чимаев – о шраме на шее: «Вырезали щитовидку. Помог Рамзан Кадыров, все по кайфу»
Чимаев – о шраме на шее: «Вырезали щитовидку. Помог Рамзан Кадыров, все по кайфу»
27 мая 15:01
Нурмагомедов строит спортивный зал в Абу-Даби и снимает документальный фильм
Нурмагомедов строит спортивный зал в Абу-Даби и снимает документальный фильм
27 мая 14:44
Холловэй получил следующего соперника в UFC
Холловэй получил следующего соперника в UFC
27 мая 13:45
Дэн Харди назвал фаворита боя Макгрегор – Порье 3
Дэн Харди назвал фаворита боя Макгрегор – Порье 3
27 мая 12:48
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости