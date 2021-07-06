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«Он никогда не был лучшим в истории». Вердум готов дать реванш Емельяненко-старшему

Боец согласен принять бой в России
MMA
07:31
«Он никогда не был лучшим в истории». Вердум готов дать реванш Емельяненко-старшему
Фабрисио Вердум и Федор Емельяненко / фото - СЭ

Ветеран смешанных боевых искусств Фабрисио Вердум (24-9-2) заявил о готовности вернуться в октагон. 43-летний бразилец заявил в своем Twitter, что готов подраться в реванше против Федора Емельяненко (39-6-1), которого уже побеждал досрочно в 2010 году.

«Я готов приехать в Россию для реванша с Емельяненко. Он никогда не был лучшим в истории, потому что я его уничтожил».  

Россиянин ранее рассказал, когда планирует завершить карьеру.

Антон Кривенко
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Теги

Федор Емельяненко Фабрисио Вердум

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