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«Он никогда не был лучшим в истории». Вердум готов дать реванш Емельяненко-старшему
Боец согласен принять бой в России
07:31
Фабрисио Вердум и Федор Емельяненко / фото - СЭ
Ветеран смешанных боевых искусств Фабрисио Вердум (24-9-2) заявил о готовности вернуться в октагон. 43-летний бразилец заявил в своем Twitter, что готов подраться в реванше против Федора Емельяненко (39-6-1), которого уже побеждал досрочно в 2010 году.
«Я готов приехать в Россию для реванша с Емельяненко. Он никогда не был лучшим в истории, потому что я его уничтожил».
Россиянин ранее рассказал, когда планирует завершить карьеру.
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