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Она возвращается. Мороз подписала контракт на следующий поединок в UFC

Украинка не выходила в октагон с марта 2020 года
MMA
07:56
Она возвращается. Мороз подписала контракт на следующий поединок в UFC
Марина Мороз / Фото - parimatch.ua
Украинский боец UFC Марина Мороз (10-3) в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» поведала о своих дальнейших карьерных планах.

«Сейчас нахожусь в Америке и тренируюсь в American Top Team. Я уже подписала новый контракт на бой. В ближайшее время дам подробную информацию. Многие уже об этом спрашивали, но мне пока не разрешают разглашать дату поединка. Имя соперницы тоже пока что не могу назвать. К сожалению, это будет девушка не из топ-15».


Напомним, Мороз последний поединок провела 14 марта 2020 года на турнире UFC Fight Night 170 и победила Майру Буэно Силву.

В сентябре 2020 года планировалось провести бой Мороз против Монтаны Де Ла Росы, а в декабре против Таилы Сантос, однако оба поединка сорвались.

Ранее Марина должна была провести бой 5 июня в рамках турнира UFC Fight Night 193, однако снялась с поединка.
Владимир Кириченко
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Марина Мороз

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