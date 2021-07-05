Мороз начала продавать свои интимные фото
Она возвращается. Мороз подписала контракт на следующий поединок в UFC
Украинка не выходила в октагон с марта 2020 года
07:56
Марина Мороз / Фото - parimatch.uaУкраинский боец UFC Марина Мороз (10-3) в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» поведала о своих дальнейших карьерных планах.
«Сейчас нахожусь в Америке и тренируюсь в American Top Team. Я уже подписала новый контракт на бой. В ближайшее время дам подробную информацию. Многие уже об этом спрашивали, но мне пока не разрешают разглашать дату поединка. Имя соперницы тоже пока что не могу назвать. К сожалению, это будет девушка не из топ-15».
Напомним, Мороз последний поединок провела 14 марта 2020 года на турнире UFC Fight Night 170 и победила Майру Буэно Силву.
В сентябре 2020 года планировалось провести бой Мороз против Монтаны Де Ла Росы, а в декабре против Таилы Сантос, однако оба поединка сорвались.
Ранее Марина должна была провести бой 5 июня в рамках турнира UFC Fight Night 193, однако снялась с поединка.
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