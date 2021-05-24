Усман: «Макгрегор сейчас просто обыкновенный боец среднего уровня UFC»
Опубликован официальный постер третьего боя Макгрегор – Порье
Мегафайт в легком дивизионе состоится на турнире UFC 264
14:08
Макгрегор и Порье / Фото - cbssportsUFC на своем Instagram-аккаунте представил официальный постер реванша между экс-чемпионом организации в двух дивизионах ирландца Конора Макгрегора (22-5) и американца Дастина Порье (27-6).
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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