Федор Емельяненко может провести реванш с Митрионом
Опухшее лицо и вялость. Александр Емельяненко показался на людях
Пока форма бойца не показывает, что он ведет здоровый образ жизни
13:07
Александр Емельяненко / Фото: kommersant.ru
В сети появилось свежее фото российского тяжеловеса Александра Емельяненко (28-8-1).
Отметим, что на фото россиянин, у которого постоянно были проблемы со спортивным режимом, выглядит не лучшим образом.
Свой последний бой Емельяненко провел 24 июля 2020 года, проиграв Магомеду Исмаилову.
Теперь Емельяненко планирует начать карьеру в кулачных боях.
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