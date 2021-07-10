«Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, маленькая крыса». Макгрегор угрожал журналисту перед боем с Порье
Петр Ян предсказал победителя боя Макгрегор - Порье 3
Россиянин аргументировал свой выбор
08:00
Петр Ян / фото - Getty Images
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) заявил YouTube-каналу «Рейтинг Букмекеров», что Конор Макгрегор (22-5) сможет победить Дастина Порье (27-6-1) в их третьем бою, который состоится в ночь с 10-го на 11 июля на турнире UFC 264.
«В эти выходные нас ждет очередное противостояние Конор Макгрегор - Дастин Порье. Крайний поединок Макгрегор проиграл. Я думаю, это связано с тем, то он не так много внимания уделяет тренировочному процессу в своей профессиональной карьере, поскольку давно уже отошел к посторонним делам.
Просто Дастин более сфокусирован на тренировочном процессе. Он переломил ход поединка, больше хотел победить. Но в предстоящем бою видно, что Макгрегор желает победы, он вроде бы настроен. В интервью он говорит, что прошел отличный лагерь. Я считаю, что по техническим характеристикам Макгрегор более опасный, чем Порье. Думаю, что он одержит победу».
Порье и Макгрегор взвесились накануне поединка.
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