Петр Ян предсказал победителя боя Макгрегор - Порье 3

Петр Ян / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) заявил YouTube-каналу «Рейтинг Букмекеров», что Конор Макгрегор (22-5) сможет победить Дастина Порье (27-6-1) в их третьем бою, который состоится в ночь с 10-го на 11 июля на турнире UFC 264.

Просто Дастин более сфокусирован на тренировочном процессе. Он переломил ход поединка, больше хотел победить. Но в предстоящем бою видно, что Макгрегор желает победы, он вроде бы настроен. В интервью он говорит, что прошел отличный лагерь. Я считаю, что по техническим характеристикам Макгрегор более опасный, чем Порье. Думаю, что он одержит победу».