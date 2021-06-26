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Петтис проиграл Манфио, Харрисон финишировала Дандуа, и другие результаты турнира PFL 6

В Атлантик-Сити состоялся очередной ММА-ивент
MMA
08:57
Петтис проиграл Манфио, Харрисон финишировала Дандуа, и другие результаты турнира PFL 6
Энтони Петтис и Рауш Манфио / Фото - mmajunkie.usatoday.com
На арене Ocean Casino Resort в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси,США) состоялся турнир смешанных единоборств PFL 6, в главном событии которого встретились чемпионка организации в легком дивизионе Кайла Харрисон (10-0) и Синди Дандуа (16-7).

В со-главном поединке вечера провели бой экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (24-12) и Рауш Манфио (13-3). 

Также в рамках турнира выступила украинка Елена Колесник (5-4) в поединке с бразильянкой Лариссой Пачеко (15-4).

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира PFL 6:

Основной кард:

Кайла Харрисон победила Синди Дандуа болевым приемом в 1-м раунде;

Рауш Монфио победил Энтони Петтиса раздельным решением судей;

Мовлид Хайбулаев победил Лэнса Палмера единогласным решением судей;

Денис Гольцов победил Брэндона Сэйлза техническим нокаутом в 3-м раунде.

Предварительный кард:

Бруно Каппелоцца победил Мухаммеда ДеРиза нокаутом в 1-м раунде;

Лариса Пачеко победила Елену Колесник нокаутом в 1-м раунде;

Анте Делия победил Чендлера Коула техническим нокаутом в 1-м раунде;

Гена Фабиан победила Юлию Пайич техническим нокаутом во 2-м раунде;

Ренан Феррейра победил Стюарта Остина единогласным решением судей;

Тейлор Гуардадо победила Лауру Санчес единогласным решением судей;

Мариана Мораис победила Кейтлинг Янг раздельным решением судей;

Джамель Джонс победил Клидсон Абреу техническим нокаутом 1-м раунде.

А тем временем украинец Ярослав Амосов (26-0) вошел в топ-5 рейтинга лучших полусредневесов мира.


Владимир Кириченко
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Энтони Петтис Кайла Харрисон PFL

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