PFL 6: Харрисон – Дандуа, Петтис – Манфио, Колесник – Пачеко. Видео трансляция
Петтис проиграл Манфио, Харрисон финишировала Дандуа, и другие результаты турнира PFL 6
В Атлантик-Сити состоялся очередной ММА-ивент
08:57
Энтони Петтис и Рауш Манфио / Фото - mmajunkie.usatoday.comНа арене Ocean Casino Resort в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси,США) состоялся турнир смешанных единоборств PFL 6, в главном событии которого встретились чемпионка организации в легком дивизионе Кайла Харрисон (10-0) и Синди Дандуа (16-7).
В со-главном поединке вечера провели бой экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (24-12) и Рауш Манфио (13-3).
Также в рамках турнира выступила украинка Елена Колесник (5-4) в поединке с бразильянкой Лариссой Пачеко (15-4).
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира PFL 6:
Основной кард:
Кайла Харрисон победила Синди Дандуа болевым приемом в 1-м раунде;
Рауш Монфио победил Энтони Петтиса раздельным решением судей;
Мовлид Хайбулаев победил Лэнса Палмера единогласным решением судей;
Денис Гольцов победил Брэндона Сэйлза техническим нокаутом в 3-м раунде.
Предварительный кард:
Бруно Каппелоцца победил Мухаммеда ДеРиза нокаутом в 1-м раунде;
Лариса Пачеко победила Елену Колесник нокаутом в 1-м раунде;
Анте Делия победил Чендлера Коула техническим нокаутом в 1-м раунде;
Гена Фабиан победила Юлию Пайич техническим нокаутом во 2-м раунде;
Ренан Феррейра победил Стюарта Остина единогласным решением судей;
Тейлор Гуардадо победила Лауру Санчес единогласным решением судей;
Мариана Мораис победила Кейтлинг Янг раздельным решением судей;
Джамель Джонс победил Клидсон Абреу техническим нокаутом 1-м раунде.
А тем временем украинец Ярослав Амосов (26-0) вошел в топ-5 рейтинга лучших полусредневесов мира.
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