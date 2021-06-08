Петтис рассказал, почему проиграл дебютный бой в PFL

Энтони признался, что слишком поспешил





Энтони Петтис / Фото: Bloody Elbow

Экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (24-11) рассказал о причинах поражения в дебютном поединке в PFL против Клея Колларда (19-8).



«Посмотрев свой первый поединок в PFL, я многое понял. Я не внес необходимые правки, оставаясь в одной стойке и форсируя события. Я пробивал хай-кик, но с ним я поспешшил, и поэтому я не финишировал его. В этот раз я выйду и просто позволю событиям развиваться своим чередом.



В бойцовской игре нельзя позволять себе проиграть даже один бой. Ты настолько хорош, насколько хорошим был твой последний бой. Я думаю, что это давление есть всегда, поскольку тебе нельзя проигрывать. Перед следующей схваткой я чувствую аналогичное давление. Я не должен проиграть и не могу это сделать. Мне нужно выйти и драться с хорошим планом на бой».

Напомним, ранее стал известен файт-кард турнира PFL 4, в главном событии которого Петтис подерется с Алексом Мартинесом.