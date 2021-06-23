Глава PFL о дебюте Шилдс в MMA: «Ей еще есть чему поучиться»
PFL 6: Харрисон – Дандуа, Петтис – Манфио, Колесник – Пачеко. Видео трансляция
В рамках шоу пройдет 12 боев
23 июня 22:35
В ночь на 26 июня в Атлантик-Сити PFL проведет шестой турнир третьего сезона Гран-при. В главном событии шоу непобежденная чемпионка в легком весе и олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон (9-0) сразится с Синди Дандуа (16-6).
Во втором по значимости событии экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (24-11) сразится с бразильцем Раушем Манфио (12-3).
Также в рамках шоу украинка Елена Колесник (5-3) подерется с бразильянкой Лариссой Пачеко (14-4).Телеканал XSPORT покажет видео трансляцию турнира. Начало – 1:30. Плеер 1
Плеер 2
Комментарии 0