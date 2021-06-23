PFL 6: Харрисон – Дандуа, Петтис – Манфио, Колесник – Пачеко. Видео трансляция

В рамках шоу пройдет 12 боев





В ночь на 26 июня в Атлантик-Сити PFL проведет шестой турнир третьего сезона Гран-при. В главном событии шоу непобежденная чемпионка в легком весе и олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон (9-0) сразится с Синди Дандуа (16-6).



Во втором по значимости событии экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (24-11) сразится с бразильцем Раушем Манфио (12-3).

Также в рамках шоу украинка Елена Колесник (5-3) подерется с бразильянкой Лариссой Пачеко (14-4).

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